Grave acusación en la Primera B: Deportes Santa Cruz denuncia que presidente de San Marcos agredió a su cuerpo técnico

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de resguardo y apoyo a nuestra delegación”, escribió el elenco del Biobío en un comunicado.

Javier Catalán

Foto: @deportessantacruz

Ayer viernes comenzó la temporada de la Primera B con el partido entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz, pero el encuentro terminó marcado por la polémica.

Según un comunicado publicado por el club de la Región del Biobío, su cuerpo técnico sufrió agresiones físicas por parte del presidente de los ariqueños, David Ramos, una vez finalizado el encuentro.

Deportes Santa Cruz manifiesta su más absoluto rechazo y condena los hechos ocurridos en el marco del partido disputado ayer ante San Marcos de Arica, correspondiente a la primera fecha del Campeonato de Ascenso”, comenzaron escribiendo en un comunicado.

“Como institución, condenamos enérgicamente las agresiones sufridas por integrantes de nuestro Cuerpo Técnico una vez finalizado el encuentro, las cuales fueron protagonizadas por el Presidente de San Marcos de Arica, afectando directamente, entre otros, a nuestro Director Técnico, John Armijo”, explicaron.

Además, Deportes Santa Cruz también cuestionó la nula respuesta de la seguridad ante los acontecimientos. “Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de resguardo y apoyo a nuestra delegación, especialmente considerando nuestra condición de equipo visitante. La ausencia de una respuesta oportuna por parte de los responsables de la seguridad del recinto evidenció falencias que no pueden ser ignoradas y que pusieron en riesgo la integridad física y moral de quienes representaban a nuestra institución”, cerraron en su comunicado.

