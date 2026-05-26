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Por hasta 12 horas: Aguas Andinas confirma cortes de agua en Santiago para este martes 26 de mayo en 3 comunas

Las interrupciones del servicio comenzarán desde esta tarde y afectarán a sectores acotados de la capital. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Por hasta 12 horas: Aguas Andinas confirma cortes de agua en Santiago para este martes 26 de mayo en 3 comunas

Por hasta 12 horas: Aguas Andinas confirma cortes de agua en Santiago para este martes 26 de mayo en 3 comunas / Getty Images

Nuevos cortes de agua afectarán a la capital. Así lo comunicó Aguas Andinas, quienes confirmaron interrupciones en el suministro durante la tarde de este martes 26 de mayo en tres comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa, los cortes de agua se deben a: cambios de válvula y renovación de redes en distintas zonas de Santiago.

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Cabe señalar que las interrupciones del servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

En algunas zonas los cortes de agua se prolongarán por hasta 12 horas continuas. A continuación, el detalle:

  • Puente Alto: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles 27 de mayo.
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  • La Florida: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 27 de mayo.
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  • Quilicura: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.
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