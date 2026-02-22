La Universidad Católica se hizo fuerte en el Claro Arena y, en un batallado duelo, le ganó por 3-1 a Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el entrenador cruzado, Daniel Garnero, se refirió a lo vital del triunfo ante los “Piratas” y volvió a elogiar la facilidad goleadora que caracteriza a Fernando Zampedri.

“Sabíamos que era un partido muy duro, ante un rival que está muy bien y al que es difícil ganarle. Hicimos un partido bueno de entrada, hasta que empezamos a darles la pelota y nos atacaron; es un equipo que está preparado para eso. Lo bueno es que el equipo reacciona. No solo podemos pegar primero, sino también manejar los momentos, pero la reacción fue muy buena”, comenzó diciendo el técnico argentino.

“De entrada empezamos a tener poca movilidad, no teníamos pases claros. Empezamos a darles la pelota porque nos cortaron un par de pases y nos atacaron. En el segundo tiempo nos posicionamos mejor, tuvimos un mayor volumen de juego y la efectividad que siempre buscamos”, agregó.

Acerca del nuevo doblete de Zampedri, que ya es el líder de goleo del torneo, Garnero cerró: “Estamos muy contentos con lo que le está pasando a Fernando. El hecho de ser hexagoleador en cualquier liga del mundo es casi imposible. Es un chico que se prepara mucho para eso y el resultado es consecuencia de su entrenamiento”.