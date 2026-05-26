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Guardia del Metro terminó herido tras brutal riña en estación Pedro de Valdivia

Carabineros retuvo al presunto agresor mientras se investigan las circunstancias del ataque ocurrido en Providencia.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

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Un violento incidente se registró durante la mañana de este martes en la estación Metro de Santiago Pedro de Valdivia, de la Línea 1, luego que un vigilante resultara herido tras intervenir en una pelea protagonizada por dos personas al interior de un tren.

Según informó 24 Horas, el hecho ocurrió cerca de las primeras horas de la mañana, cuando dos guardias del tren subterráneo acudieron para controlar una riña entre pasajeros.

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Metro de Santiago / Hans Scott

En ese contexto, uno de los vigilantes habría sido atacado con un arma cortopunzante, sufriendo heridas en una pierna y en uno de sus muslos.

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El funcionario fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad para recibir atención médica, mientras que el presunto agresor quedó retenido al interior de la estación bajo custodia de Carabineros.

Hasta ahora, Metro de Santiago no ha entregado una declaración oficial sobre el estado de salud del trabajador, aunque compañeros del vigilante señalaron de manera informal que se encontraría fuera de riesgo.

Carabineros continúa realizando diligencias y tomando declaraciones para esclarecer cómo se produjo el ataque en esta concurrida estación de la comuna de Providencia.

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