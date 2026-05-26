Momentos de máxima tensión se vivieron durante una transmisión en vivo de Canal 13, luego que un equipo periodístico fuera violentamente atacado mientras realizaba la cobertura de un operativo de desalojo y retiro de rucos en la comuna de San Bernardo.

El hecho ocurrió cuando un grupo de sujetos comenzó a perseguir al periodista Rodrigo Pérez y a su equipo, obligándolos a escapar en medio de la transmisión.

En el audio del despacho se escucha la desesperación desde el estudio, donde advertían reiteradamente al reportero que abandonara el lugar. “Rodrigo, cuidado, sal de ahí”, repetían mientras los agresores se acercaban. Parte del equipo logró subir rápidamente al vehículo de prensa, pero el periodista quedó atrás y fue alcanzado por uno de los individuos.

Las imágenes mostraron cómo el comunicador terminó enfrentándose a golpes con uno de los atacantes en plena transmisión en vivo, mientras intentaba defenderse y escapar. Desde el estudio también alertaban sobre el riesgo de que los sujetos estuvieran armados. “No le den la espalda a esta persona”, se escuchó durante el despacho, marcado por el caos y los gritos.

Insólito: El reportero de Tu Día, Rodrigo Pérez, fue atacado durante la revisión de rucos en San Bernardo#tudia13 ☀️de LUNES A VIERNES desde las 7:50 horas por las pantallas del 13 y https://t.co/dKNpg2q7Yi 💻🖥️📱 pic.twitter.com/MWDKux4M0y — #TuDia13 (@tudia_13) May 26, 2026

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre detenidos ni sobre el estado de salud del periodista tras la agresión.