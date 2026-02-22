;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 22 de febrero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla tres duelos del Campeonato Nacional 2026 y otros dos de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 22 de febrero, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 22 de febrero, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, domingo 22 de febrero, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Tres de estos encuentros cerrarán la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos son parte de la jornada inaugural de la la temporada 2026 de la Primera B.

Revisa también:

ADN

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 22 de febrero comenzará al mediodía, en La Portada, donde Deportes La Serena se medirá ante Universidad de Concepción. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 18:00 horas, Audax Italiano recibirá a Everton en el Bicentenario de La Florida, duelo que tendrá como árbitro a Claudio Díaz y que será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache. Fernando Véjar impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará a las 18:00 horas, cuando Rangers enfrente a Deportes Antofagasta en el Fiscal de Talca. Piero Maza será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido del día se dará en el Chinquihue a contar de las 20:30 horas, donde Deportes Puerto Montt jugará ante Deportes Copiapó, con arbitraje de Miguel Araos y transmisión de TNT Sports.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad