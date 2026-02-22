Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 22 de febrero, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, domingo 22 de febrero, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Tres de estos encuentros cerrarán la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos son parte de la jornada inaugural de la la temporada 2026 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 22 de febrero comenzará al mediodía, en La Portada, donde Deportes La Serena se medirá ante Universidad de Concepción. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 18:00 horas, Audax Italiano recibirá a Everton en el Bicentenario de La Florida, duelo que tendrá como árbitro a Claudio Díaz y que será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache. Fernando Véjar impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará a las 18:00 horas, cuando Rangers enfrente a Deportes Antofagasta en el Fiscal de Talca. Piero Maza será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido del día se dará en el Chinquihue a contar de las 20:30 horas, donde Deportes Puerto Montt jugará ante Deportes Copiapó, con arbitraje de Miguel Araos y transmisión de TNT Sports.