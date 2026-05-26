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Fatal atropello en Viña del Mar: Armada confirma que víctima fatal es un miembro de la institución

El hecho ocurrió cerca de las 07:00 horas y obligó a restringir pistas hacia Valparaíso.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

Agencia Uno

Agencia Uno

La Armada de Chile confirmó la identidad de la víctima fatal del atropello ocurrido la mañana de este martes en avenida España, a la altura del Club de Yates de Viña del Mar, accidente que provocó una extensa congestión vehicular entre Viña del Mar y Valparaíso durante la hora punta.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que la persona fallecida correspondía al Cabo 2° Felipe Guerrero Villegas (Q.E.P.D.), integrante activo de la Armada y dotación de la Gobernación Marítima de Valparaíso.

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Según detallaron, el accidente ocurrió cerca de las 07:00 horas, cuando un Cabo 1° de la institución, que se dirigía a su lugar de trabajo, se vio involucrado en el hecho por causas que aún son investigadas.

El atropello obligó a restringir una pista en dirección a Valparaíso, generando un masivo atochamiento desde Caleta Abarca y el Reloj de Flores, además de alta congestión en avenidas Viana y La Marina.

Equipos de emergencia y personal policial trabajaron en el lugar, mientras la SIAT de Carabineros realiza diligencias para esclarecer la dinámica del accidente.

La Armada indicó que el conductor quedó a disposición de las autoridades competentes y que se instruyó una investigación interna. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia, cercanos y compañeros del funcionario fallecido.

En tanto, sobre el tránsito en el lugar, la última actulización indica que pasadas las 09:50 horas, se comunicó la habilitación total de las pistas tanto en dirección a Valparaíso como hacia Viña del Mar.

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