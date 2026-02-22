Jarry abre este lunes la participación nacional en el Chile Open 2026: este será su rival en primera ronda / JoaoPires

Los organizadores del Chile Open dieron a conocer la programación de la jornada del lunes 22 de febrero, la cual dará inicio a la disputa del cuadro principal del torneo.

Al respecto, de los cinco nacionales anotados en el main draw, solo uno jugará en el primer día de acción.

Se trata de Nicolás Jarry, quien fue programado en el cuarto y último turno del court central en San Carlos de Apoquindo.

El “Príncipe”, 143 del ranking ATP, estaba esperando rival según lo que ocurriera en la qualy y quedó sorteado para enfrentar al croata Dino Prizmic, 122 del mundo, quien clasificó al cuadro principal tras imponerse al boliviano Hugo Dellien en tres sets.

Será el primer enfrentamiento entre Nicolás Jarry y el europeo, el cual se disputará no antes de las 20:00 horas.

Santiago ATP 250 - Qualifiers placed pic.twitter.com/Ha91lf1N2z — Tennis Draws (@DrawsTennis) February 22, 2026

La programación del Chile Open este lunes 23 de febrero

13:00 hrs | Dusan Lajovic vs. Yannick Hanfmann

No antes de las 15:00 hrs | Andrea Pellegrino vs. Alex Barrena

A continuación | Francisco Comesaña vs. Pedro Martínez

No antes de las 20:00 horas | Nicolás Jarry vs. Dino Prizmic