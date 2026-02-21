Con duelo entre compatriotas en primera ronda: el complejo sorteo para los chilenos en el Chile Open

Este sábado se realizó el sorteo del cuadro principal del Chile Open, donde la suerte no estuvo del lado de los tenistas nacionales.

Quienes contaron con la peor fortuna fueron Alejandro Tabilo (68°) y Tomás Barrios (107°), que se tendrán que ver las caras en la primera ronda del certamen, dejando tempranamente a uno de nuestros representantes fuera de competencia.

Por el lado de Cristian Garin (89°), las cosas tampoco serán sencillas, ya que tendrá que enfrentar al argentino Juan Manuel Cerúndolo (78°) en los dieciseisavos de final.

Algo similar le sucedió a Matías Soto (317°), ya que también tendrá que medirse ante un trasandino complicado: Tomás Etcheverry, 51 del mundo en el ranking ATP y quinto mejor sembrado del certamen.

Quien tuvo un sorteo más favorable fue Nicolás Jarry (143°), que deberá esperar a que termine la qualy para conocer a su oponente.