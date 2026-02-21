Jarry y su racha de siete meses sin ganar a nivel ATP: “Hay que fijarse menos en los números”

Nicolás Jarry se expresó públicamente este sábado en torno a su participación en el Chile Open, torneo para el cual recibió invitación para el cuadro principal, para lo cual deberá esperar rival desde la qualy en torno a su partido de primera ronda.

“No creo mucho en los impulsos. Si tengo un buen 2026 es por todo el trabajo que vengo haciendo por meses, no por el resultado de un campeonato. Sí ayuda a jugar en Chile porque uno está más tranquilo, uno está en familia, uno se siente en casa y eso ayuda siempre a nivel personal, a cualquier competidor”, recalcó la cuarta mejor raqueta nacional.

Dicho estatus se explica por el hecho de que no gana un partido a nivel ATP desde Wimbledon 2025, a lo cual Jarry le bajó el perfil.

“Creo que hay que fijarse menos en los números, sobre todo cuando cuando tienen una connotación más negativa dada la realidad que existe. Yo mentalmente ya estoy contento de que la semana pasada pude hacer un partido decente después de 5 meses. Yo creo que cada deportista de élite tiene que tiene que focalizarse, salir y mejorarse día a día, no quedarse pegado en cosas que pasan hace mucho tiempo”, recalcó, aterrizando las proyecciones que pueda tener en torno a un torneo que ganó en 2023.

“Mi expectativa está baja a nivel de resultado. La semana pasada fue mi primer torneo que pude competir a un nivel decente, sobre todo por ya poder sacar. Cada vez estoy un poquito más tranquilo dentro de la cancha con el codo, sigo teniendo un poco de miedo por si algo puede pasar. El primer objetivo es poder competir bien, es poder tener una buena mentalidad para luchar hasta el último punto. Por ahora estoy solamente focalizándome en mí, en poder hacer yo un buen partido, independiente del resultado, para tomar confianza”, enfatizó, junto con valorar la invitación para jugar dobles junto a su hermano, Diego Jarry.

“Ya es especial estar acá. Diego ha hecho un largo camino para poder llegar y estar al nivel que está, saliendo de college, así que estoy muy contento por él. Va a ser muy entretenido jugar con mi hermano chico. Siempre hablamos de tenis, pero como yo estoy de viaje y él ha estado lejos, no hemos podido compartir mucho y ahora vamos a tener la oportunidad de jugar juntos”, cerró el 143 del ranking ATP.