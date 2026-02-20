;

AUDIO. “Cristian está triste por lo que está viviendo. Esperemos que el público del Chile Open, en vez de exigirle, lo apoye”

En conversación con ADN Deportes, Catalina Fillol, directora del Chile Open, se refirió al pronto inicio del certamen y entregó su apoyo al tenista chileno, quien recientemente perdió a su padre.

Este próximo lunes arranca el Chile Open 2026 en San Carlos de Apoquindo, que además tendrá la novedad de ser la edición con más tenistas chilenos disputando el torneo.

En conversación con ADN Deportes, Catalina Fillol, directora de la competencia, se refirió al inicio del certamen y a cómo ve a las raquetas nacionales de cara a ir por el trofeo.

La iniciativa de tener un ATP 250 en Chile es apoyar a los tenistas nacionales. Poder competir con el público a su favor, acompañados de sus familias, es algo que nosotros valoramos muchísimo”, comenzó diciendo la dirigenta.

“Los tenistas vienen con muy buenas sensaciones. Alejandro (Tabilo), con los resultados que está teniendo en Río, va a llegar con mucha confianza. Nicolás (Jarry), si bien no obtuvo los resultados, salió de la cancha con buenas sensaciones”, agregó.

Acerca de la gran cantidad de jugadores chilenos que habrá en el torneo, señaló: “Entra el factor suerte y el apoyo que nosotros le podamos dar como organización. Los wild cards nosotros siempre queremos asignarlos a los tenistas chilenos. A veces se da la oportunidad de que están mejor preparados para tal evento. Se les da una oportunidad importante a dos chicos jóvenes, como Benjamín Torrealba y Nicolás Villalón. Va a ser un desafío importante para ellos”.

Sobre el nivel de Jarry, afirmó que “lo que hemos visto de Nico en San Carlos es que está muy cómodo. Este año, además, se animó a jugar dobles con su hermano. Mientras más alegre esté, mejores van a ser los resultados”.

Además, también abordó el momento emocional de Garin: “Cristian está más triste por lo que está viviendo, la pérdida de su papá. Manejar esas emociones es difícil para cualquiera. Yo creo que lo que él espera, y lo que nosotros buscamos, es que el público, en vez de exigirle, lo apoye y sienta el cariño de la gente”, cerró Catalina Fillol.

