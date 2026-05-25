Estas son las proteínas de alta calidad más fáciles de incluir en las comidas después de los 50 años / alvarez

Con el paso del tiempo, mantener una alimentación equilibrada se vuelve cada vez más importante para conservar la energía, la fuerza muscular y la calidad de vida, especialmente después de los 50 años.

En ese sentido, diversos especialistas destacaron tres alimentos ricos en proteínas de alta calidad que pueden incorporarse fácilmente en la alimentación cotidiana y ayudar a prevenir la pérdida de masa muscular.

Uno de los principales recomendados es el huevo, considerado una fuente completa de proteína y aminoácidos esenciales. Además, aporta vitaminas y nutrientes importantes con una baja cantidad de calorías.

Huevos / Kinga Krzeminska Ampliar

Otra alternativa es el yogur natural, alimento que contiene proteínas, calcio y bacterias beneficiosas para la salud digestiva. Incluso, diversos expertos señalaron que también puede favorecer la recuperación muscular.

Yogur natural / wilatlak villette Ampliar

La tercera recomendación corresponde a las microalgas, especialmente la spirulina, que destaca por su alto contenido proteico y aporte de omega 3 e hierro, convirtiéndose en una opción atractiva.