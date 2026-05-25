;

Estas son las proteínas de alta calidad más fáciles de incluir en las comidas después de los 50 años

Los alimentos mencionados destacan por su aporte nutricional y por su capacidad de favorecer la recuperación muscular.

Javiera Rivera

Estas son las proteínas de alta calidad más fáciles de incluir en las comidas después de los 50 años

Estas son las proteínas de alta calidad más fáciles de incluir en las comidas después de los 50 años / alvarez

Con el paso del tiempo, mantener una alimentación equilibrada se vuelve cada vez más importante para conservar la energía, la fuerza muscular y la calidad de vida, especialmente después de los 50 años.

En ese sentido, diversos especialistas destacaron tres alimentos ricos en proteínas de alta calidad que pueden incorporarse fácilmente en la alimentación cotidiana y ayudar a prevenir la pérdida de masa muscular.

Uno de los principales recomendados es el huevo, considerado una fuente completa de proteína y aminoácidos esenciales. Además, aporta vitaminas y nutrientes importantes con una baja cantidad de calorías.

ADN

Huevos / Kinga Krzeminska

Revisa también

ADN

Otra alternativa es el yogur natural, alimento que contiene proteínas, calcio y bacterias beneficiosas para la salud digestiva. Incluso, diversos expertos señalaron que también puede favorecer la recuperación muscular.

ADN

Yogur natural / wilatlak villette

La tercera recomendación corresponde a las microalgas, especialmente la spirulina, que destaca por su alto contenido proteico y aporte de omega 3 e hierro, convirtiéndose en una opción atractiva.

ADN

Microalgas / supermimicry

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad