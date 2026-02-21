Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de febrero, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, sábado 21 de febrero, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Tres de estos encuentros son parte de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros tres por la jornada inaugural de la la temporada 2026 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 21 de febrero comenzará al mediodía, en Talcahuano, donde Huachipato se medirá ante Palestino. Juan Lara será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium y Canal 13.

Luego, a contar de las 18:00 horas, O’Higgins recibirá a Colo Colo en el estadio Codelco El Teniente, duelo que tendrá como árbitro a Mathías Riquelme y que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el Claro Arena, donde Universidad Católica enfrentará a Coquimbo Unido. Franco Jiménez impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará al mediodía, en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Santiago Wanderers jugará ante Deportes Recoleta, con arbitraje de Manuel Vergara y transmisión de TNT Sports.

Tras ello, desde las 18:00 horas, Unión Española debutará en la categoría enfrentando a San Luis de Quillota en el Santa Laura. Matías Assadi será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de acción se dará en el Tierra de Campeones a contar de las 20:30 horas, donde Deportes Iquique jugará ante Unión San Felipe, con arbitraje de Víctor Abarzúa y transmisión de TNT Sports.