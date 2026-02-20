El pasado miércoles, O’Higgins vivió una hermosa jornada en El Teniente tras derrotar por la cuenta mínima a Bahía de Brasil, por el duelo de ida de la Fase 2 de Copa Libertadores.

Tras el solitario golazo de Francisco González, que celebró emocionado hasta las lagrimas, el DT de los celestes, Lucas Bovaglio, protagonizó un lindo momento junto al delantero que le permitió llevarse el encuentro.

El DT de 46 años fue donde el jugador argentin y le dió un tierno beso en la mejilla, en un modo de agradecimiento luego del fabuloso gol en Copa Libertadores.

En conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado con Colo Colo, Lucas Bovaglio contó un intimo momento familiar producto de la celebración.

“Ese tipo de situaciones como un gol hacen que uno festeje y muestre todo a flor de piel. Pancho estaba muy emocionado, Yo en un momento me acerqué por atrás, lo abrazo le di un beso, en el afán de tranquilizarlo y de que vuelva a respirar", confesó.

“Ese beso fue un reproche de mis hijas porque actitudes como esas no tengo ni con ellas”, reconoció en tono de broma a los periodistas presentes en Rancagua