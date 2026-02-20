;

VIDEO. Fernando Ortiz se sincera sobre el nivel de Claudio Aquino: “Si esperan ver al de Vélez, no va a estar”

El entrenador de Colo Colo abordó las críticas al volante argentino y dejó una particular confesión sobre su rendimiento.

Javier Catalán

Uno de los jugadores que ha sido blanco de críticas en Colo Colo es Claudio Aquino, quien no ha conseguido cumplir las expectativas que había sobre él cuando llegó desde Vélez Sarsfield.

Pese a que su 2025 no fue tan malo a nivel personal, el poco peso ofensivo que plasmaron los albos no le permitió generar buenas cifras. Por el contrario, en el inicio de la presente temporada no ha podido destacar, llegando a perder su lugar como indiscutido con los canteranos Francisco Marchant y Leandro Hernández, o con el propio Víctor Felipe Méndez.

Sobre el complejo momento que atraviesa el volante ofensivo se refirió Fernando Ortiz, quien, en son de defenderlo, dejó una confusa respuesta que los hinchas albos no se tomaron de la mejor manera.

Revisa también:

ADN

“Lo he dicho y lo sostengo: si bien no me gusta hablar sobre personas individuales, si todos esperan ver al Claudio Aquino de Vélez, no va a estar”, dijo el entrenador del “Cacique”.

Tiene las condiciones, pero es otro equipo, otro entorno y otra liga. ¿Trabajamos para sacar lo mejor de él? Sí, claro. ¿Lo ha demostrado? Sí, claro. El crecimiento que tiene el jugador desde que llegó hasta hoy es muy satisfactorio. El rendimiento de diferentes jugadores en diferentes clubes no siempre es el mismo”, cerró el “Tano” sobre Aquino.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad