Uno de los jugadores que ha sido blanco de críticas en Colo Colo es Claudio Aquino, quien no ha conseguido cumplir las expectativas que había sobre él cuando llegó desde Vélez Sarsfield.

Pese a que su 2025 no fue tan malo a nivel personal, el poco peso ofensivo que plasmaron los albos no le permitió generar buenas cifras. Por el contrario, en el inicio de la presente temporada no ha podido destacar, llegando a perder su lugar como indiscutido con los canteranos Francisco Marchant y Leandro Hernández, o con el propio Víctor Felipe Méndez.

Sobre el complejo momento que atraviesa el volante ofensivo se refirió Fernando Ortiz, quien, en son de defenderlo, dejó una confusa respuesta que los hinchas albos no se tomaron de la mejor manera.

“Lo he dicho y lo sostengo: si bien no me gusta hablar sobre personas individuales, si todos esperan ver al Claudio Aquino de Vélez, no va a estar”, dijo el entrenador del “Cacique”.

“Tiene las condiciones, pero es otro equipo, otro entorno y otra liga. ¿Trabajamos para sacar lo mejor de él? Sí, claro. ¿Lo ha demostrado? Sí, claro. El crecimiento que tiene el jugador desde que llegó hasta hoy es muy satisfactorio. El rendimiento de diferentes jugadores en diferentes clubes no siempre es el mismo”, cerró el “Tano” sobre Aquino.