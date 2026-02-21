;

“Ese dinero no entra a Blanco y Negro”: Mosa justifica el elevado monto de las entradas para el Superclásico

El presidente de Colo Colo también valoró la gestión del club en el mercado de fichajes.

Carlos Madariaga

En la previa al encuentro en que Colo Colo visita a O’Higgins, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se expresó en torno al cierre de mercado de fichajes del club.

“Quedé conforme y el directorio también, hicimos un buen mercado de pases. Teníamos intenciones de incorporar un nuevo refuerzo, pero si se daba tenía que ser un jugador que pudiera estar inmediatamente y no pudimos encontrarlo, optamos por darle más espacio a los juveniles, que lo están haciendo muy bien”, comentó, sin desconocer el intento de última hora por traer a Bruno Barticciotto.

Siempre hay análisis, conversaciones, pero lo concreto es que cerramos el mercado con seis jugadores y varios juveniles que vienen pidiendo cancha hace rato”, explicó, apuntando a que el equipo debe también respaldar la decisión de la directiva de dar “tiraje a la chimenea”.

“No tenemos que darle toda la presión a los juveniles. Están bien encaminados en el proceso de maduración, no tengo duda que más temprano que tarde van a ser más protagonistas. Hay que llevarlos con calma, el equipo entero los tiene que arropar. Ese es el camino”, comentó Aníbal Mosa.

Aníbal Mosa y el Superclásico

El mandamás del “Cacique” también afrontó las críticas por el aumento en los precios de las entradas para recibir el domingo 1 de marzo a la U de Chile, con la galería a $16.500 y el acceso a la tribuna Rapa Nui aumentando a $82.500.

Lo que aumenta es el cobro que hace la ticketera, ese dinero no entra a Blanco y Negro. Mantuvimos el precio respecto del año pasado. Nuestras entradas son las más baratas del torneo”, planteó, junto con mostrarse cauto respecto al plazo para la OPA (oferta pública de acciones) que hizo para comprar más acciones del club.

Tiene un tiempo que se ha informado a las autoridades pertinentes. Hay varios órganos que tienen que tomar razón del tema”, cerró Aníbal Mosa.

