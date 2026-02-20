O’Higgins enfrenta a Colo Colo en Rancagua por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este sábado 21 de febrero, O’Higgins recibirá a Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El cuadro rancagüino viene de dar un golpe en la Copa Libertadores, venciendo a Bahía de Brasil por la Fase 2 del certamen continental.

Por su parte, el “Cacique” llega a este partido con dos triunfos consecutivos en el torneo local, donde superó a La Calera y Everton.

Eso sí, para este duelo contra los albos, el “Capo de Provincia” podría salir a la cancha con un equipo mixto, ya que el próximo miércoles tiene que jugar la revancha con Bahía en Brasil.

O’Higgins vs Colo Colo, en vivo, en directo, online y por TV

El choque entre celestes y albos lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el partido será transmitido por el canal TNT Sports Premium. Además, se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 21 de febrero

EN VIVO | O’Higgins 0-0 Colo Colo | Estadio El Teniente

Goles: