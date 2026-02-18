;

Día clave en Colo Colo: este jueves vence el plazo para aceptar la OPA que hizo Mosa para aumentar su control de Blanco y Negro

Según información de ADN Deportes, el bloque opositor al actual presidente de la Sociedad Anónima no aceptará la oferta.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno

Mañana, jueves 19 de febrero, a las 17:30 horas, vence el plazo para hacer efectiva la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que Aníbal Mosa realizó para quedarse con cerca del 30% de las acciones de Blanco y Negro y sumarlas así al 36% que ya posee.

Este movimiento, efectuado por el actual presidente de la sociedad anónima que dirige a Colo Colo, no cayó bien entre sus opositores en la mesa directiva, quienes, de hecho, no aceptarían la venta.

Según información de ADN Deportes, los directores del bloque Vial/Ruiz-Tagle no aceptarán la oferta enviada por Aníbal Mosa, por lo que todo se mantendría tal cual está en la estructura de poder de Blanco y Negro.

La situación, además, se da en un momento complicado para los opositores al actual mandatario, ya que hace solo unos días falleció uno de sus miembros, Carlos Cortés, lo que abre un nuevo panorama de cara al futuro.

Esto porque nuevamente se deberá citar a una junta de accionistas para determinar al reemplazante del integrante fallecido, escenario en el que también podría realizarse una nueva votación para elegir al presidente de la S.A.

