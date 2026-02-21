;

“Pato” Rubio le deja un claro mensaje a Vecchio por su abrupta salida de Unión Española: “Solo verso para la gente”

“Aquí está la gente que quiere”, afirmó el experimentado delantero hispano.

Javier Catalán

FOTO: OSVALDO VILLARROEL / AGENCIAUNO

FOTO: OSVALDO VILLARROEL / AGENCIAUNO / Osvaldo Villarroel

Unión Española se prepara para hacer su debut en la Primera B 2026, luego de descender por segunda vez en su historia la temporada pasada.

Para volver rápidamente a la división de honor del fútbol chileno, los “hispanos” contarán con grandes referentes en la plantilla, como Gonzalo Villagra en la banca, Pablo Aránguiz como la gran figura y el regreso de Patricio Rubio, aunque hubo otro retorno que no terminó de la mejor manera.

Se trata de Emiliano Vecchio, quien apenas alcanzó a estar un par de semanas en el Estadio Santa Laura antes de salir del club producto de nuevos problemas con la dirigencia de la institución.

En conversación con El Deportivo, Patricio Rubio se refirió a esta polémica que envolvió a la Unión durante la pretemporada, dejándole un claro mensaje al volante argentino.

Aquí está la gente que quiere, y el que no, no está; es así de simple. Se habló mucho, pero los que de verdad queremos estar formamos parte del plantel. Lo demás es solo verso para la gente”, dijo el experimentado delantero.

Además, el ex Colo Colo y Universidad de Chile afirmó que no plantea colgar las botas en el corto plazo. “Mi carrera no la voy a terminar este año ni el próximo, me falta para rato. Sería importante ascender. Ya me tocó ser campeón en Primera División; sería genial seguir haciendo historia en el club”, cerró Rubio.

