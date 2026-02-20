;

Solicitarán revisión de la sanción: Coordinador Eléctrico Nacional rechaza multa de la SEC por mega apagón de 2025

El organismo afirmó que la línea operaba dentro de los límites técnicos establecidos y que recurrirá a instancias legales para impugnar el castigo aplicado por el regulador.

El Coordinador Eléctrico Nacional rechazó las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) tras el mega apagón del 25 de febrero de 2025 y anunció que pedirá formalmente la revisión de la sanción.

El regulador informó esta jornada castigos que superan los $21 mil millones contra empresas del sistema y autoridades del propio organismo coordinador, al establecer responsabilidades en la masiva interrupción del suministro registrada hace casi un año.

Según señalaron mediante una declaración pública, “la operación de la línea Cardones–Polpaico se realizó conforme a los estándares vigentes” y bajo criterios de seguridad definidos en la normativa sectorial.

“Los parámetros nunca han sido cuestionados”

“El día del evento, la línea operaba con 1.800 MW, lo que está por debajo del límite que establecen todos los informes y estudios que son publicados anualmente por el Coordinador y comunicados a la autoridad”, afirmaron, subrayando que esos parámetros “nunca han sido cuestionados” por la SEC.

Asimismo, indicaron que los límites operacionales se determinan conforme a la regulación dictada por la Comisión Nacional de Energía, por lo que confirmaron que recurrirán a los mecanismos legales para solicitar la revisión de la multa.

