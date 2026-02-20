SEC aplica primeras multas por más de $21 mil millones tras mega apagón que dejó sin luz a casi todo Chile

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió este viernes las primeras y más cuantiosas multas derivadas de la investigación por el mega apagón del 25 de febrero de 2025, evento que dejó sin suministro eléctrico al 98,5% de la población, entre Arica y Chiloé, durante varias horas.

En total, las sanciones superan los $21 mil millones para las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, y también para los Consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), marcando un precedente en la fiscalización del sistema eléctrico nacional.

Según las conclusiones preliminares, el blackout se originó por una falla en instalaciones de Interchile, empresa que recibió la multa más alta: 180 mil UTM, equivalentes a $12.500 millones. La SEC determinó que la compañía tuvo responsabilidad directa en el origen del apagón y que intervino sus instalaciones sin la debida coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Fallas críticas y sanciones al sistema de coordinación

La investigación también abordó la disponibilidad de instalaciones críticas tras la falla, especialmente los sistemas de respaldo SCADA, esenciales para la recuperación del servicio. En este punto, la SEC sancionó a Transelec con 80 mil UTM (unos $5.500 millones) y a Alfa Transmisora de Energía con 50 mil UTM, cerca de $3.500 millones, por deficiencias en la mantención de sus sistemas de respaldo.

A estas sanciones se sumaron multas individuales para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, quienes fueron castigados con 300 UTM cada uno, alrededor de $21 millones, por incumplir su deber de vigilancia sobre las acciones del CEN. Según la SEC, estas multas deberán ser pagadas con el patrimonio personal de cada consejero.

La superintendenta Marta Cabeza Vargas fue enfática al señalar que “estas multas son una clara señal a la industria eléctrica, en términos de que se debe respetar la normativa vigente, sobre todo en la correcta mantención y operación del sistema”. Además, recalcó que “esperamos que las sanciones sirvan para mejorar los procesos y contar con un sistema más robusto, evitando apagones como el ocurrido en febrero del año pasado”.

Cabeza agregó que, pese a la magnitud inédita del evento, la investigación avanzó en plazos acotados y que a menos de un año del apagón ya existen responsables sancionados, cuando procesos similares suelen extenderse entre 18 y 24 meses. Aún quedan pendientes indagatorias ligadas a planes de recuperación del servicio y otros componentes del sistema.