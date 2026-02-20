Nuevo revés para Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo y mantiene prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de San Miguel declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la defensa de Ángela Vivanco contra la resolución que confirmó su prisión preventiva en el caso “Muñeca Bielorrusa”, sumando un nuevo revés para la exministra.

La acción había sido interpuesta por su abogado, Jorge Valladares, luego de que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificara la medida cautelar decretada el 30 de enero por el 7° Juzgado de Garantía.

La defensa alegaba que la privación de libertad era ilegal y carecía de fundamentación suficiente.

Aún pueden recurrir ante la Suprema

En su resolución y según reveló el periodista Mario Guzmán, el tribunal de San Miguel sostuvo que el amparo debe ser conocido “por la magistratura que señale la ley” y que no procede utilizar esta vía para revisar lo resuelto por otra Corte de igual jerarquía.

Admitirlo, señala el fallo, “significaría darle competencia impropia como tribunal superior”, lo que “afecta seriamente las reglas sobre competencia” y podría vulnerar el artículo 7° de la Constitución.

Así, la Corte no abordó el fondo de la cautelar y mantuvo vigente la prisión preventiva. La defensa aún puede recurrir ante la Corte Suprema para intentar que se tramite la acción.