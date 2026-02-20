Gobierno valora sanciones de la SEC por mega apagón de 2025 y destaca avances en seguridad eléctrica: “Hoy debiese ser más difícil que se repita”

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció este viernes las primeras multas derivadas del apagón del 25 de febrero de 2025, que dejó sin suministro al 98,5% de los clientes entre Arica y Los Lagos.

La medida marca el cierre de los procesos investigativos por este evento, que afectó a gran parte del país durante varias horas.

Al respecto, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, valoró el trabajo de la institucionalidad: “A casi un año del apagón, observamos que la institucionalidad funciona, y tenemos una investigación que determina responsabilidades de forma clara y contundente”.

Agregó que se han seguido criterios técnicos estrictos y se han recopilado amplios antecedentes por parte de la SEC. La autoridad también destacó los esfuerzos para prevenir futuros eventos similares.

“Es un paso fundamental”

“Hoy debiese ser más difícil la posibilidad de que ocurra un apagón de las mismas características y tan amplio en cuanto a longitud de territorio”, explicó, mencionando la colaboración con la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Ley de Transición Energética, que han permitido fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico.

García subrayó además que la puesta en marcha de la megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, cuyo primer tramo se inició este mes, representa “un paso fundamental en la modernización de la infraestructura del sistema eléctrico y, de esta forma, evitar que eventos como lo sucedido el 25 de febrero del año pasado vuelvan a ocurrir”.