Qué dice la evidencia científica sobre usar relojes inteligentes para medir la presión arterial / Guido Mieth

El uso de relojes inteligentes para monitorear la salud se ha expandido en los últimos años. Además de contar pasos o medir la frecuencia cardíaca, algunos modelos prometen estimar la presión arterial. Pero ¿qué dice realmente la evidencia científica?

Según explica Jorge Velázquez Saornil, profesor en Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Salamanca, en un análisis publicado en The Conversation, estos dispositivos aún no pueden sustituir a los tensiómetros clínicamente validados.

A diferencia de los aparatos tradicionales —que utilizan un manguito inflable y deben cumplir estrictos protocolos internacionales— los relojes inteligentes no miden directamente la presión arterial.

En su lugar, calculan estimaciones a partir de señales indirectas, como la luz que atraviesa la piel o la velocidad de la onda del pulso, procesadas mediante algoritmos.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Experimental Physiology analizó uno de los modelos más avanzados y detectó limitaciones relevantes. Entre ellas, errores que pueden ser clínicamente importantes.

Además, muchos dispositivos requieren una calibración inicial con un tensiómetro convencional, la cual puede perder precisión con el tiempo.

Finalmente, los especialistas advierten que pequeños márgenes de error pueden traducirse en falsos negativos o falsos positivos, lo que podría retrasar consultas médicas o generar preocupaciones innecesarias.