Es más sucio que un inodoro: el objeto que casi todos usan en verano y que acumula millones de bacterias

Hay un elemento que suele utilizarse con frecuencia en distintas épocas del año, pero en verano son más frecuentes entre las personas.

Se trata de las botellas de plástico reutilizables. Sin embargo, si no se toman las precauciones necesarias, este objeto podría acumular millones de bacterias y terminar siendo más sucio que un inodoro.

Un estudio realizado por WaterFilterGuru, empresa especializada en el control de la calidad del agua en Estados Unidos, calculó que una sola botella reutilizable podría transportar alrededor de 20,8 millones de UFC (unidades de formación de colonias).

Cabe mencionar que UFC corresponde a una medida que indica la cantidad de microbios viables que son capaces de formar una colonia en una superficie.

Los resultados del estudio

Mediante el análisis se verificó que la superficie de asiento de un inodoro acumula en promedio 515 UFC. En tanto, las botellas tenían 40.000 veces más bacterias que la taza del inodoro.

El mismo estudio detectó que hay otros elementos que también acumulan millones de bacterias, pero que aún así, son inferiores a las de una botellas de plástico reutilizable. A continuación, el detalle:

Contenedor de comida para mascotas : 1,4 millones de UFC en promedio.

: 1,4 millones de UFC en promedio. El ratón de computadora : 4 millones de UFC en promedio.

: 4 millones de UFC en promedio. El fregadero de la cocina: 11 millones de UFC en promedio.

¿Cómo evitar las bacterias en mi botella de plástico?

El microbiólogo Jorge Timenetsky, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo, en diálogo con BBC Mundo, explicó que “con limpiar (la botella) una vez al día al llegar a casa es suficiente”.

Para controlar el crecimiento de bacterias, la botella debe ser lavada con agua y jabón. Además, el experto recomendó “utilizar cepillos para eliminar mecánicamente los microorganismos”.