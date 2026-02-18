;

Es más sucio que un inodoro: el objeto que casi todos usan en verano y que acumula millones de bacterias

Un estudio afirmó que el objeto podría transportar alrededor de 20,8 millones de UFC (unidades de formación de colonias).

Sebastián Escares

Es más sucio que un inodoro: el objeto que casi todos usan en verano y que acumula millones de bacterias

Es más sucio que un inodoro: el objeto que casi todos usan en verano y que acumula millones de bacterias / Getty Images

Hay un elemento que suele utilizarse con frecuencia en distintas épocas del año, pero en verano son más frecuentes entre las personas.

Se trata de las botellas de plástico reutilizables. Sin embargo, si no se toman las precauciones necesarias, este objeto podría acumular millones de bacterias y terminar siendo más sucio que un inodoro.

Revisa también:

ADN

Un estudio realizado por WaterFilterGuru, empresa especializada en el control de la calidad del agua en Estados Unidos, calculó que una sola botella reutilizable podría transportar alrededor de 20,8 millones de UFC (unidades de formación de colonias).

Cabe mencionar que UFC corresponde a una medida que indica la cantidad de microbios viables que son capaces de formar una colonia en una superficie.

ADN

andreswd

Los resultados del estudio

Mediante el análisis se verificó que la superficie de asiento de un inodoro acumula en promedio 515 UFC. En tanto, las botellas tenían 40.000 veces más bacterias que la taza del inodoro.

El mismo estudio detectó que hay otros elementos que también acumulan millones de bacterias, pero que aún así, son inferiores a las de una botellas de plástico reutilizable. A continuación, el detalle:

  • Contenedor de comida para mascotas: 1,4 millones de UFC en promedio.
  • El ratón de computadora: 4 millones de UFC en promedio.
  • El fregadero de la cocina: 11 millones de UFC en promedio.

¿Cómo evitar las bacterias en mi botella de plástico?

El microbiólogo Jorge Timenetsky, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo, en diálogo con BBC Mundo, explicó que “con limpiar (la botella) una vez al día al llegar a casa es suficiente”.

Para controlar el crecimiento de bacterias, la botella debe ser lavada con agua y jabón. Además, el experto recomendó “utilizar cepillos para eliminar mecánicamente los microorganismos”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad