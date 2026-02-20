Lucas Cepeda disputa sus primeros 90 minutos íntegros en La Liga, pero con malas noticias para Elche / Soccrates Images

Este viernes por la tarde, el Elche de Lucas Cepeda se enfrentó al Athletic Club por la jornada número 25 de La Liga Española, en San Mamés.

El chileno fue de titular y terminó jugando los 90 minutos, ejemplo de cómo el extremo de 23 años se ha ganado la confianza del técnico, Eder Sarabia, siendo además la primera vez que el ex Colo Colo completó íntegramente un partido en Europa.

El partido se mantuvo sin goles por todo el primer tiempo. Al minuto 47, Lucas Cepeda marcó un gol de “globito” al arquero, pero esta acción quedó inválida producto de una falta previa. Tras no escuchar el silbato que sancionaba la jugada, el extremo nacional se ganó la tarjeta amarilla.

¡CEPEDA DEFINÍA DE LUJO, PERO NO VALÍA Y SE GANÓ LA AMARILLA!



El atacante chileno del Elche asegura que no escuchó el silbato, sin embargo el juez no le perdonó su acción ante el Athletic Club.



▶️ Mira nuestros partidos de 🇪🇸 #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Cxx6FoSjz1 — ESPN Chile (@ESPNChile) February 20, 2026

La paridad continuó hasta que al minuto 64, Gorka Guruzeta abrió el marcador con un remate que sorprendió a Matías Ditturo. Pero esto no quedaría ahí, pues tres minutos después, André Silva cobraría un penal en dos ocasiones, puesto que en el primer intento tocó el balón dos veces tras un resbalón: aún así, logró igualar para el Elche.

El encuentro continuaba sin que se sacaran ventaja, pero después de esos dos tantos, los jugadores entraron en calor. Finalmente, el árbitro marcó un penal al minuto 89 para los locales que el mismo Guruzeta cobró, marcando su doblete y con ello selló la victoria para los de Bilbao.

Así las cosas, Elche completó ocho partidos seguidos sin victorias, estancándose en 25 puntos que lo ubican en el puesto 16, a solo un punto de la zona de descenso directo.