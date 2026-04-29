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“Es ilegal”: exministra Jeanette Vega denuncia en Contraloría nombramiento de director subrogante en Hospital de San Antonio

Además de la denuncia, la exjefa de la cartera de Salud pidió resguardo para evitar eventuales medidas en su contra.

Javiera Rivera

“Es ilegal”: Jeanette Vega denuncia en Contraloría nombramiento de director subrogante en San Antonio

“Es ilegal”: Jeanette Vega denuncia en Contraloría nombramiento de director subrogante en San Antonio

La exministra Jeanette Vega presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República en medio de la controversia por su llegada como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, episodio que terminó con la salida de la entonces directora Loreto Maturana.

Según confirmó la propia Vega, la acción apunta a la eventual ilegalidad en la designación del director subrogante, Christian Smith Gaete. La exautoridad sostuvo que el nombramiento no se ajustaría a la normativa vigente, ya que se habría designado a un profesional externo al hospital.

Además, cuestionó la resolución que formalizó la subrogancia, asegurando que contiene errores y que, en la práctica, implica una intervención en la gestión del hospital. “Se está poniendo a una persona que trabaja con el director del servicio a cargo del recinto, lo que afecta su autonomía”, afirmó, publica Meganoticias.

Junto con la denuncia, Vega solicitó medidas preventivas para resguardar su situación laboral mientras se desarrolla la investigación, lo que impediría eventuales acciones en su contra por parte del Servicio de Salud o del propio hospital.

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En paralelo, no descartó iniciar acciones judiciales, al igual que Maturana, quien ya recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso tras su desvinculación. Sobre este punto, Vega manifestó su confianza en que se respete la legalidad.

La polémica se originó tras el nombramiento de Vega impulsado por Maturana, decisión que derivó en la salida de esta última luego de que el Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio argumentara pérdida de confianza y fallas en la conducción.

Sin embargo, la exdirectora ha insistido en que su remoción responde a razones políticas y que la contratación cumplía con criterios técnicos.

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