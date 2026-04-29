Incluye un laberinto, una isla y más de 40 especies de aves: así es el renovado pulmón verde de Santiago

La región Metropolitana cuenta con diversos espacios recreativos para realizar panoramas un sinfín de panoramas, incluso al aire libre.

Respecto a estos últimos, recientemente se inauguró un renovado espacio verde en Santiago que es cien por ciento gratuito: la Laguna de Más Parque .

Dicho espacio corresponde a una renovación de la Laguna del Parque del Recuerdo de Américo Vespucio, en la comuna de Huechuraba, en la región Metropolitana.

El diseño del proyecto contempla el agua como su eje central. Cuenta con una serie de pasarelas y senderos que permiten a los visitantes acercarse a la laguna.

En el renovado espacio verde, hay un anfiteatro, un laberinto, una zona de juegos infantiles, una cafetería e incluso una isla.

Paralelamente, el parque cuenta con más de 40 especies de aves, 8 tipos de mamíferos y hasta 5 tipos de reptiles diferentes.

La usuaria de TikTok @soymirante catalogó al renovado espacio verde como “un refugio natural lleno de atractivos”. A continuación, un registro:

@soymirante Te sorprenderá dónde está ubicado este nuevo parque urbano en Santiago👁️ La Laguna de @masparque fue inaugurada el 2025 y es el primer parque urbano dentro de un cementerio en Chile. Está ubicado en Parque del Recuerdo Américo Vespucio, uno de los pulmones verdes más grandes de la ciudad, y combina naturaleza, arte y educación ambiental en un solo lugar 🌿 Un espacio que no solo invita a recorrer y desconectarse, sino también a mirar estos lugares desde otra perspectiva. 📍 Ingreso por: Américo Vespucio 555, Huechuraba 🕒 Horario: Todos los días, de 10:00 a 18:00 hrs 🚙 Puedes estacionar en la entrada y caminar hasta la laguna (7-10 min) o ingresar en auto hasta los caminos interiores. 🚉 Desde metro Tobalaba puedes tomar la 429/430, o caminar desde metro Vespucio Norte hasta la entrada. Además, en @masparque siempre están pasando cosas 👀 Exposiciones, intervenciones y actividades durante todo el año. Y ustedes, ¿conocían este nuevo espacio? ♬ sonido original - Flavia Raglianti | Soy Mirante

¿Cómo llegar?

El recinto se encuentra abierto todos los días desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas. En tanto, la ubicación es en Américo Vespucio 555, Huechuraba. A continuación, el detalle: