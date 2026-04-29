Incluye un laberinto, una isla y más de 40 especies de aves: así es el renovado pulmón verde de Santiago
El recinto es gratuito y se encuentra abierto durante todos los días de la semana. Revisa acá todos los detalles.
La región Metropolitana cuenta con diversos espacios recreativos para realizar panoramas un sinfín de panoramas, incluso al aire libre.
Respecto a estos últimos, recientemente se inauguró un renovado espacio verde en Santiago que es cien por ciento gratuito: la Laguna de Más Parque.
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Dicho espacio corresponde a una renovación de la Laguna del Parque del Recuerdo de Américo Vespucio, en la comuna de Huechuraba, en la región Metropolitana.
El diseño del proyecto contempla el agua como su eje central. Cuenta con una serie de pasarelas y senderos que permiten a los visitantes acercarse a la laguna.
En el renovado espacio verde, hay un anfiteatro, un laberinto, una zona de juegos infantiles, una cafetería e incluso una isla.
Paralelamente, el parque cuenta con más de 40 especies de aves, 8 tipos de mamíferos y hasta 5 tipos de reptiles diferentes.
La usuaria de TikTok @soymirante catalogó al renovado espacio verde como “un refugio natural lleno de atractivos”. A continuación, un registro:
¿Cómo llegar?
El recinto se encuentra abierto todos los días desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas. En tanto, la ubicación es en Américo Vespucio 555, Huechuraba. A continuación, el detalle:
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