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Anuncian sede para la definición del título del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol

La organización del campeonato definió que el monarca se resolverá en partido en cancha neutral.

Carlos Madariaga

Anuncian sede para la definición del título del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol

Anuncian sede para la definición del título del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol / The Match

En medio de las innovaciones dispuestas por la Liga Nacional de Básquetbol, la orgánica ha ido apuntando a buscar sedes con anticipación para sus diversos eventos.

Por una parte, sorprendieron con Temuco como la ciudad que albergará la final de la Copa Chile.

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A eso se suma también lo anunciado de cara a la Liga Nacional de Básquetbol en torno a la definición del Torneo de Apertura, pues se resolverá en sede neutral a partido único.

Al respecto, el campeón de la Conferencia Centro se medirá ante el monarca de la Conferencia Sur en Santiago.

El sábado 13 de junio, el campeón se zanjará en partido a disputarse en el Polideportivo del Parque Deportivo Estadio Nacional.

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