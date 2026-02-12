Entrenador de Elche elogió a Lucas Cepeda: “Sabe a lo que ha venido, es muy profesional y nos va a ayudar mucho” / Soccrates Images

A mediados de enero, Lucas Cepeda dio el salto a Europa y se convirtió en nuevo refuerzo del Elche. El chileno ya sumó sus primeros minutos en el fútbol español y poco a poco ha ido mostrando sus cualidades, las cuales fueron destacadas por su director técnico, Eder Sarabia.

El DT español de 45 años habló del seleccionado nacional sobre cómo fue su llegada al conjunto “Ilicitano”, cómo está siendo su adaptación y su polivalencia deportiva.

“Es un jugador que nos da alternativas, le vamos pidiendo cosas diferentes, pero está contento, queriendo entrenar, queriendo ponerse lo antes posible en su mejor versión e inquieto en saber qué cosas puede mejorar”, declaró Sarabia.

En cuanto al pasar de Cepeda, su entrenador aseveró que “él se ha sentido muy a gusto en este vestuario. Tuvimos una reunión en la que él habló, en la cancha habla, y creo que cada vez se relaciona más con sus compañeros, eso demuestra la personalidad y ese carácter. Sabe a lo que ha venido, es muy profesional y nos va a ayudar mucho”.