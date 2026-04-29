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¡Va por tres! Karol G anuncia nueva fecha tras arrasar con entradas para conciertos en el Estadio Nacional de Chile

La cantante urbana completará tres noches consecutivas en Santiago tras agotar sus primeros shows en tiempo récord.

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La cantante Karol G sigue haciendo historia en Chile y confirmó una tercera fecha en el Estadio Nacional, luego de agotar en tiempo récord las entradas para sus dos primeros conciertos.

El nuevo show quedó fijado para el 30 de enero de 2027, completando así tres noches consecutivas en el principal recinto del país.

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El fenómeno del “Viajando por el mundo TropiTour” ha generado una alta demanda entre sus fanáticos, lo que llevó a la producción a sumar esta nueva presentación.

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Con esto, la artista urbana concretará un fin de semana histórico en el Estadio Nacional, replicando el éxito de su anterior visita, donde también logró agotar múltiples fechas.

La preventa de entradas para este tercer concierto comenzó este miércoles 29 de abril y está disponible de forma exclusiva para clientes Mastercard de Banco Falabella, a través del sistema Puntoticket. En tanto, la venta general se habilitará una vez que se agoten los tickets destinados a esta etapa inicial.

Con tres fechas confirmadas y miles de fanáticos esperando asegurar su lugar, Karol G se consolida como uno de los espectáculos más convocantes del último tiempo en Chile, con una gira que promete marcar el verano 2027.

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