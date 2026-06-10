Cámara de Diputados aprueba proyecto que pone fin al feriado irrenunciable en elecciones: avanza al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca eliminar el feriado irrenunciable durante los días de elecciones y plebiscitos, una medida que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.

La iniciativa fue despachada con 87 votos a favor, 54 en contra y dos abstenciones.

En términos simples, el proyecto no elimina completamente el feriado electoral, sino que modifica su alcance: mantiene la jornada de votación como feriado laboral, pero permitiría que el comercio y los centros comerciales funcionen con normalidad.

Qué cambiaría para trabajadores, comercio y malls

El punto central de la propuesta es que los días de elecciones y plebiscitos dejarían de ser feriado irrenunciable para trabajadores del comercio. Según el texto aprobado, la iniciativa busca “eliminar el feriado irrenunciable durante los días de elecciones y plebiscitos”, aunque conserva la calidad de feriado laboral.

En la práctica, esto significaría que tiendas, supermercados, malls y otros recintos comerciales podrían abrir durante jornadas electorales, siempre que se garantice a los trabajadores el tiempo necesario para votar.

Uno de los cambios relevantes es el aumento del permiso para sufragar. Actualmente, los trabajadores cuentan con tres horas para ausentarse de sus labores y cumplir con su deber cívico. Con la modificación aprobada, ese tiempo subiría a cuatro horas.

El proyecto también incluía un artículo que requería un quórum más alto, debido a que modificaba una norma constitucional. Ese punto fue aprobado con 143 votos a favor y ninguno en contra, superando ampliamente el mínimo requerido.

La sesión contó con la participación de la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, junto al subsecretario de la cartera.

Ahora, el debate se trasladará al Senado, donde se definirá si la propuesta avanza y eventualmente se convierte en ley. De aprobarse, el cambio impactaría directamente en futuras elecciones, especialmente en trabajadores del comercio y en el funcionamiento de centros comerciales durante jornadas de votación.