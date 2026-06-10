;

Dejan en prisión preventiva a acusado de matar a joven de 22 años y robarle el celular en Concepción

La víctima murió tras ser atacada con un arma blanca cuando caminaba junto a su pareja.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Formalización - Audiencia - Detenido

Formalización - Audiencia - Detenido / Lukas Solis

En prisión preventiva quedó un hombre de 27 años, formalizado por robo con homicidio tras la muerte de un joven de 22 años ocurrida el pasado domingo en pleno centro de Concepción, región del Biobío.

El hecho ocurrió en la calle Colo Colo con O’Higgins. Según los antecedentes preliminares, la víctima caminaba junto a su pareja cuando fue abordada por el imputado, quien terminó atacándolo con un arma blanca y posteriormente le sustrajo su teléfono celular.

A raíz de la gravedad de las heridas, el joven fue trasladado al Hospital Regional de Concepción, donde finalmente falleció. En tanto, diligencias desarrolladas por Carabineros y la Fiscalía permitieron identificar y detener al presunto autor del crimen.

Revisa también

ADN

Fiscalía: ataque escaló hasta transformarse en un asalto

El fiscal Andrés Barahona explicó que “la hipótesis de la Fiscalía es interpretar que, en un momento dado, el imputado se da cuenta de que él tiene un cuchillo, que la víctima no porta cuchillo, que no es un delincuente, que está solo y que la polola que está con él no lo puede ayudar”.

“Se aprovecha y comienza a enlazarle diversas puñaladas hasta reducirlo, lo asesina quedando en el suelo, y en el suelo le sustrae su celular”, sostuvo.

Asimismo, el persecutor indicó que “si bien se da cuenta de que hubo discusiones al principio no relacionadas necesariamente con un asalto, el nivel de violencia fue escalando hasta que se transforma en un asalto”.

Tribunal decretó prisión preventiva

En la audiencia de formalización, el tribunal consideró que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que decretó su ingreso a prisión preventiva.

Además, se fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad