Dejan en prisión preventiva a acusado de matar a joven de 22 años y robarle el celular en Concepción

En prisión preventiva quedó un hombre de 27 años, formalizado por robo con homicidio tras la muerte de un joven de 22 años ocurrida el pasado domingo en pleno centro de Concepción, región del Biobío.

El hecho ocurrió en la calle Colo Colo con O’Higgins. Según los antecedentes preliminares, la víctima caminaba junto a su pareja cuando fue abordada por el imputado, quien terminó atacándolo con un arma blanca y posteriormente le sustrajo su teléfono celular.

A raíz de la gravedad de las heridas, el joven fue trasladado al Hospital Regional de Concepción, donde finalmente falleció. En tanto, diligencias desarrolladas por Carabineros y la Fiscalía permitieron identificar y detener al presunto autor del crimen.

Fiscalía: ataque escaló hasta transformarse en un asalto

El fiscal Andrés Barahona explicó que “la hipótesis de la Fiscalía es interpretar que, en un momento dado, el imputado se da cuenta de que él tiene un cuchillo, que la víctima no porta cuchillo, que no es un delincuente , que está solo y que la polola que está con él no lo puede ayudar”.

“Se aprovecha y comienza a enlazarle diversas puñaladas hasta reducirlo, lo asesina quedando en el suelo, y en el suelo le sustrae su celular”, sostuvo.

Asimismo, el persecutor indicó que “si bien se da cuenta de que hubo discusiones al principio no relacionadas necesariamente con un asalto, el nivel de violencia fue escalando hasta que se transforma en un asalto”.

Tribunal decretó prisión preventiva

En la audiencia de formalización, el tribunal consideró que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que decretó su ingreso a prisión preventiva.