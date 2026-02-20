El museo que conserva la historia del deporte en el norte de Chile: trofeos, revistas y reliquias únicas

Bares, museos, ferias y uno que otro chinchinero suelen animar la calle Baquedano de Iquique, en la región de Tarapacá. En este mismo sector, que hace 147 años fue testigo de la hazaña de Prat y la Esmeralda, conviven la bohemia nocturna y los panoramas culturales diurnos.

Museos que resguardan la biodiversidad del desierto o que permiten conocer episodios históricos como la Matanza de Santa María de Iquique forman parte de la oferta en el centro de la ciudad.

Uno de ellos, menos evidente para el turista habitual, es el Museo del Deporte. Ubicado en Baquedano 837, el recinto lleva el nombre del fallecido periodista de La Estrella de Iquique, Hernán Cortez Heredia.

El museo reúne material de prensa, ejemplares de la Revista Estadio, junto a fotografías, trofeos y medallas que dan cuenta de la evolución del deporte en la “Tierra de Campeones”.

La colección repasa los logros alcanzados por deportistas locales en competencias nacionales e internacionales. Entre ellos destacan títulos mundiales en disciplinas como el boxeo y el atletismo senior.

Entre las piezas más valiosas de la muestra se encuentra el Busto Caupolicán, trofeo entregado por el presidente Arturo Alessandri Palma a la selección de la Oficina Salitrera Enrique, luego de consagrarse campeona nacional de fútbol en 1935.

El sueño de Hernán

El museo se inauguró el 24 de noviembre de 2012 y es administrado por el Círculo Cultural Deportivo Tierra de Campeones (fundado el 1 de septiembre de 2006).

El edificio que lo alberga fue donado por la Municipalidad de Iquique para este fin, y con ello cumplir, de manera póstuma, uno de los sueños de Hernán Cortez Heredia, premio nacional de periodismo deportivo en 1977.

​La familia de Hernán Cortez donó las piezas deportivas que este había coleccionado en vida para conformar el museo. Se sumaron a esa tarea el también periodista deportivo, Raúl Duarte, y destacados deportistas iquiqueños que aportaron con sus títulos y recuerdos.

La “tierra de campeones”

El apodo de “Tierra de Campeones” que ostenta la ciudad se basa en una larga tradición de éxitos deportivos. Entre sus figuras destacan los boxeadores iquiqueños Estanislao Loayza Aguilar y Arturo Godoy, quienes disputaron en tres ocasiones el título mundial entre 1925 y 1940. A ellos se suma Raúl Choque, campeón mundial de pesca y caza submarina en 1972.

Este desarrollo se sostenía en una activa vida de barrio y en clubes deportivos marcados por un fuerte espíritu amateur, donde el deporte era una de las principales formas de ocupar el tiempo libre.

En los años 60, con cerca de 50 mil habitantes, Iquique contaba con más de seis recintos deportivos. Tras el golpe de Estado de 1973 y la expansión urbana, hoy, con unos 280 mil habitantes, no hay más de tres.