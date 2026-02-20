;

FOTOS. El museo que conserva la historia del deporte en el norte de Chile: trofeos, revistas y reliquias únicas

Ubicado en el paseo Baquedano, el recinto repasa la tradición deportiva de Iquique y cumple el sueño del periodista Hernán Cortez de preservar la memoria deportiva de la ciudad.

Pablo Castillo

El museo que conserva la historia del deporte en el norte de Chile: trofeos, revistas y reliquias únicas

Bares, museos, ferias y uno que otro chinchinero suelen animar la calle Baquedano de Iquique, en la región de Tarapacá. En este mismo sector, que hace 147 años fue testigo de la hazaña de Prat y la Esmeralda, conviven la bohemia nocturna y los panoramas culturales diurnos.

Museos que resguardan la biodiversidad del desierto o que permiten conocer episodios históricos como la Matanza de Santa María de Iquique forman parte de la oferta en el centro de la ciudad.

Revisa también

ADN

Uno de ellos, menos evidente para el turista habitual, es el Museo del Deporte. Ubicado en Baquedano 837, el recinto lleva el nombre del fallecido periodista de La Estrella de Iquique, Hernán Cortez Heredia.

El museo reúne material de prensa, ejemplares de la Revista Estadio, junto a fotografías, trofeos y medallas que dan cuenta de la evolución del deporte en la “Tierra de Campeones”.

La colección repasa los logros alcanzados por deportistas locales en competencias nacionales e internacionales. Entre ellos destacan títulos mundiales en disciplinas como el boxeo y el atletismo senior.

ADN

Entre las piezas más valiosas de la muestra se encuentra el Busto Caupolicán, trofeo entregado por el presidente Arturo Alessandri Palma a la selección de la Oficina Salitrera Enrique, luego de consagrarse campeona nacional de fútbol en 1935.

El sueño de Hernán

El museo se inauguró el 24 de noviembre de 2012 y es administrado por el Círculo Cultural Deportivo Tierra de Campeones (fundado el 1 de septiembre de 2006).

El edificio que lo alberga fue donado por la Municipalidad de Iquique para este fin, y con ello cumplir, de manera póstuma, uno de los sueños de Hernán Cortez Heredia, premio nacional de periodismo deportivo en 1977.

ADN

​La familia de Hernán Cortez donó las piezas deportivas que este había coleccionado en vida para conformar el museo. Se sumaron a esa tarea el también periodista deportivo, Raúl Duarte, y destacados deportistas iquiqueños que aportaron con sus títulos y recuerdos.

La “tierra de campeones”

El apodo de “Tierra de Campeones” que ostenta la ciudad se basa en una larga tradición de éxitos deportivos. Entre sus figuras destacan los boxeadores iquiqueños Estanislao Loayza Aguilar y Arturo Godoy, quienes disputaron en tres ocasiones el título mundial entre 1925 y 1940. A ellos se suma Raúl Choque, campeón mundial de pesca y caza submarina en 1972.

Este desarrollo se sostenía en una activa vida de barrio y en clubes deportivos marcados por un fuerte espíritu amateur, donde el deporte era una de las principales formas de ocupar el tiempo libre.

ADN

En los años 60, con cerca de 50 mil habitantes, Iquique contaba con más de seis recintos deportivos. Tras el golpe de Estado de 1973 y la expansión urbana, hoy, con unos 280 mil habitantes, no hay más de tres.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad