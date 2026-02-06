Ola de calor extremo este fin de semana: Senapred llama a extremar cuidados y evitar acciones de riesgo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reforzó el llamado a la corresponsabilidad ante un fin de semana con calor extremo en la zona centro-sur y tormentas eléctricas en el norte del país, escenarios que aumentan el riesgo de emergencias e incendios forestales.

Tras una mesa técnica con organismos de respuesta, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que se realizó un análisis de los eventos meteorológicos y que estos “generan condiciones y escenarios que es necesario monitorear y definir cursos de acción”, por lo que el seguimiento se realizará cada seis horas.

Respecto a las tormentas eléctricas, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, advirtió que este sábado podrían registrarse precipitaciones intensas en corto período de tiempo en el extremo norte.

Llamado a no manipular fuego

“Podrían caer hasta 12 milímetros incluso en un par de minutos, por eso reviste un riesgo”, explicó Moncada, precisando que el fenómeno afectará a sectores precordilleranos y cordilleranos entre Arica y Antofagasta.

En cuanto a las altas temperaturas, Moncada indicó que el peak se registrará este sábado, con máximas de “34 grados en el centro de Santiago y hasta 36 °C en comunas como Tiltil, Colina y Lampa”.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó la necesidad de evitar conductas de riesgo. “No puede haber alguna conducta que genere incendios, porque estos son provocados por acción humana”, sostuvo.

Senapred reiteró el llamado a no manipular fuego ni herramientas que generen chispas, mantenerse hidratados, proteger a los grupos de riesgo y seguir las recomendaciones entregadas por los canales oficiales.