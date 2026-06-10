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Fiscalía abre investigación contra senador Alejandro Kusanovic por denuncia de presunta devolución de sueldos

El Ministerio Público inició diligencias tras antecedentes sobre una denuncia de un exfuncionario del parlamentario. Kusanovic aseguró que no ha sido informado y dijo estar dispuesto a colaborar.

Juan Castillo

Agencia Uno

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La Fiscalía Regional de Magallanes abrió una investigación contra el senador independiente Alejandro Kusanovic, luego de conocer antecedentes vinculados a una denuncia presentada por un exfuncionario de su oficina parlamentaria en Puerto Natales.

Según informó La Segunda, el caso se relaciona con una acusación de Rodrigo Gutiérrez Soto, quien trabajó como secretario encargado de la oficina parlamentaria del senador entre marzo de 2022 y diciembre de 2025.

La denuncia apunta a una presunta devolución forzada de parte de su sueldo durante ese período.

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La presentación original contenía dos materias: una denuncia por despido injustificado y otra por una supuesta devolución de dinero desde la remuneración del exfuncionario hacia su empleador. La primera arista llegó al Juzgado de Puerto Natales, mientras que la segunda no había sido puesta formalmente en conocimiento de tribunales.

Tras la publicación de los antecedentes, el Ministerio Público abrió una causa y asignó las diligencias a la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribara Alarcón.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmó la decisión y explicó que “la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica recibió diversos antecedentes en relación a algunas conductas que se le están imputando al honorable senador Alejandro Kusanovic”.

Luego agregó que “se recibieron esos antecedentes, se abrió una causa que se está investigando. Se asignó a la Fiscal jefe de Punta Arenas. La causa es una causa vigente, con diligencias pendientes”.

De acuerdo con La Segunda, la denuncia fue conocida previamente por la Comisión de Ética del Senado, que resolvió por unanimidad que no existía legitimación activa del requirente y que, por el tipo de hechos descritos, debían ser denunciados ante quien correspondiera.

Consultado sobre esto, Kusanovic dijo no estar informado del inicio de la investigación. “No sabía. Es bueno que se aclare la situación. Yo no tenía mucho contacto con esta persona”, afirmó sobre Gutiérrez.

El parlamentario también aseguró que está dispuesto a colaborar con la indagatoria y, ante la consulta sobre si entregaría computadores y teléfono, respondió: “Así es”.

Finalmente, al ser preguntado por su inocencia, sostuvo: “No tengo conocimiento alguno del tema”.

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