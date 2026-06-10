Las dos prioridades de Colo Colo para ir por un enganche en el mercado de fichajes / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

Colo Colo ya comienza a perfilar la búsqueda de jugadores para el mercado de fichajes invernal, donde los albos apuntan a afianzar al equipo, hoy sólido líder de la Liga de Primera.

El diagnóstico en Blanco y Negro está en torno a una posición prioritaria a buscar entre posibles refuerzos.

Según información de ADN Deportes, Colo Colo busca acelerar con tal de “cerrar cuanto antes” a un volante de salida, considerando también la disconformidad con el rendimiento de Claudio Aquino.

Hay dos nombres que interesan en el “Cacique”, ambos nacionales y ambos en Argentina.

En lo averiguado por ADN Deportes, la prioridad es Diego Valdés, que ha jugado 15 partidos este año por Vélez Sarsfield y que es conocido por Fernando Ortiz, pues lo dirigió en el América de México.

La otra alternativa que manejan en Colo Colo es Luciano Cabral, quien acumula dos goles en 10 partidos por Independiente.

En Blanco y Negro no olvidan que los rechazó en dos ocasiones: cuando dejó Coquimbo Unido y cuando se fue de León de México. Sin embargo, en el entorno del jugador hay buena impresión del mandamás albo, Aníbal Mosa.

Habrá que ver en las próximas semanas cuál de estos dos nombres es el que termina llegando o no a reforzar a Colo Colo.