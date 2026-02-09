;

ENTREVISTA. El maestro cervecero con más de 20 años de experiencia que define el sabor de todas las marcas CCU en Chile: “No tenemos nada que envidiar”

Fabián Fernández supervisa el desarrollo, calidad y producción de todas las marcas, asegurando consistencia y excelencia en cada cerveza.

Martín Neut

Fabián Fernández, maestro cervecero de CCU

Fabián Fernández, maestro cervecero de CCU

Con más de 20 años de experiencia en la industria, Fabián Fernández es hoy el principal responsable técnico detrás de todas las cervezas que produce CCU en Chile.

Desde abril de 2024 y como contó en entrevista con ADN.cl, el maestro cervecero forma parte de la gerencia técnica de la compañía, desde donde cumple un rol transversal que va mucho más allá de la elaboración en planta.

