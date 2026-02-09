Con más de 20 años de experiencia en la industria, Fabián Fernández es hoy el principal responsable técnico detrás de todas las cervezas que produce CCU en Chile.

Desde abril de 2024 y como contó en entrevista con ADN.cl, el maestro cervecero forma parte de la gerencia técnica de la compañía, desde donde cumple un rol transversal que va mucho más allá de la elaboración en planta.

Hasta 2024, Fernández estuvo a cargo de la producción de cerveza en la planta de Quilicura —la más grande de la empresa—, pero su actual función lo posiciona como responsable del desarrollo cervecero de todas las marcas del portafolio, entre ellas Cristal, Escudo, Royal, Sol y licencias internacionales cómo los es Heineken.

“Hoy día estoy a cargo del desarrollo de cerveza de todas las marcas CCU y doy soporte técnico a toda la cadena, desde producción hasta ingeniería, abastecimiento y marketing”, explica.

Planta de CCU en Quilicura Ampliar

“No tenemos nada que envidiarle a cervezas de otros países”

Su labor incluye desde la validación de materias primas y proveedores hasta la implementación de nuevas capacidades productivas y el diseño de lanzamientos. “Todo lo que tenga que ver con cerveza, materias primas, lúpulo, malta o procesos, pasa por una revisión técnica”, señala.

Elaboración de cervezas / sutiporn somnam Ampliar

Fernández también cumple un rol formativo y cultural dentro y fuera de la compañía. “El rol del maestro cervecero es promover la cultura cervecera y explicar cómo y por qué se hace la cerveza”, afirma.

En esa línea, destaca que la producción local cumple estándares internacionales: “Desde el punto de vista técnico y de calidad, hoy no tenemos nada que envidiarle a cervezas de otros países”.