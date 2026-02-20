FOTO. El conmovedor momento que vivió Rodrigo Sepúlveda en directo al recordar a su padre
El periodista recibió un cuadro con un dibujo hecho a mano con la imagen de su papá y de su mascota.
Este viernes, el periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda fue sorprendido en directo con un emotivo regalo que sorprendió a todos en el estudio.
El obsequio fue entregado por el equipo de producción del espacio y homenajeaba al padre del periodista y a su mascota, ambos fallecidos.
“Me emocioné tanto. Fue tan lindo lo que me trajo Nico Gastón, miren lo que me trajo”, inició Sepúlveda.
“Ustedes saben que mi padre ya está en el cielo, y que la Nala se fue hace un mes”, agregó visiblemente emocionado.
Rodrigo Sepúlveda explicó los momentos complicados que pasó tras el fallecimiento de su padre en 2024 y que, tiempo después de que ocurriera esto, una de sus mascotas también murió.
“Nico Gastón lo dibujó a mano y le quiero agradecer en pantalla. Me emocionó cuando me lo entregó hoy en la mañana, un recuerdo que atesoraré junto a mi familia. Muchas gracias”, indicó el conductor de Meganoticias.
Revisa el cuadro obsequiado a Rodrigo Sepúlveda:
