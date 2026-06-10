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Día del Padre 2026 en Chile: esta es la fecha oficial de la celebración en el país

El festejo cuenta tanto con una fecha oficial establecida como con un día comercial que varía año tras año. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Día del Padre 2026 en Chile: esta es la fecha oficial de la celebración en el país

Día del Padre 2026 en Chile: esta es la fecha oficial de la celebración en el país / Agencia Uno

Junio trae una de las celebraciones familiares más esperadas del calendario: el Día del Padre 2026, instancia en la que se reconoce a la figura paterna de los distintos hogares.

Dicha celebración, suele ser ideal para organizar sorpresas, entregar presentes o simplemente para pasar el día con los padres.

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Sin embargo, como ocurre cada año, existe una diferencia entre la fecha oficial establecida por la normativa chilena y el día en que habitualmente se realizan las celebraciones familiares y comerciales.

¿Cuándo es el Día del Padre en Chile?

El Día Nacional del Padre está fijado oficialmente para el 19 de junio. Este 2026, esa fecha caerá viernes. Pese a ello, la celebración se realizará el domingo 21 de junio, ya que por costumbre el festejo se traslada al tercer domingo del mes, fecha que suele ser utilizada por el comercio, restaurantes y familias para organizar panoramas, regalos y reuniones.

Esta conmemoración fue establecida en 1976, mediante un decreto que oficializó distintas fechas destinadas a “homenajear a aquellos seres queridos que son parte integrante de la familia”.

Aunque se trata de una fecha reconocida por normativa, el Día del Padre no es feriado legal en Chile. Por lo tanto, el comercio funcionará con normalidad durante esa jornada e incluso suele reforzar sus ofertas y horarios ante el aumento de compras y reservas.

De esta manera, quienes quieran organizar una celebración familiar deben considerar dos fechas: el viernes 19 de junio, como día oficial, y el domingo 21 de junio, como la fecha comercial más utilizada.

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