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Despliegan operativo de rescate en Vitacura: tres personas quedan atrapadas en el cerro Manquehuito

Dos adultos y un adolescente solicitaron ayuda luego de quedar imposibilitados de descender con seguridad del cerro Manquehuito. Bomberos y Carabineros coordinan un operativo de rescate.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un operativo de emergencia se desarrolla la tarde de este domingo en la comuna de Vitacura, luego de que tres personas quedaran atrapadas en el cerro Manquehuito mientras realizaban una caminata.

De acuerdo con información preliminar de Carabineros, se trata de dos adultos y un adolescente de nacionalidad peruana y francesa, quienes solicitaron ayuda cerca de las 19:30 horas.

Según los antecedentes recopilados, el grupo inició el ascenso alrededor de las 14:30 horas por el sector del cerro El Carbón. Aunque ninguno de los excursionistas presenta lesiones, manifestaron temor para continuar el descenso debido a la falta de luz natural y a las dificultades propias del terreno, por lo que decidieron contactar a los equipos de emergencia.

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Tras recibir la alerta, Carabineros coordinó un operativo junto a personal de la 15ª Compañía de Bomberos, quienes asumieron las labores destinadas a concretar un descenso seguro de las personas afectadas.

De acuerdo con la información entregada por la policía uniformada, los excursionistas mantienen comunicación telefónica, cuentan con batería suficiente en sus dispositivos y conservan señal móvil. Además, se encuentran realizando señales con linternas para facilitar su ubicación por parte de los equipos de rescate.

El procedimiento continúa en desarrollo y las autoridades monitorean permanentemente la situación mientras avanzan las labores para trasladar a los tres excursionistas hasta una zona segura.

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