Alejandro Sanz vuelve a Chile tras el estreno de su íntima docuserie

A días del estreno de Cuando Nadie Me Ve, el cantante confirma su esperado concierto en Chile 2026 y promete un show cargado de emociones, confesiones y nuevos comienzos.

Nelson Quiroz

25 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR Alejandro Sanz se presenta durante la primera noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

El cantante español vive semanas clave. Mientras este 27 de enero estrenó en España su docuserie Cuando Nadie Me Ve a través de Movistar Plus+, el artista ya afina detalles para su esperado reencuentro con el público chileno.

Alejandro Sanz regresará al país el próximo 28 de febrero, como parte de la gira internacional “¿Y Ahora Qué?”, tour con el que recorrerá Latinoamérica antes de continuar por Estados Unidos y España.

Su paso por Chile marca uno de los hitos más esperados por sus seguidores, luego de casi dos años desde su última visita.

El anuncio coincide con el lanzamiento de la producción audiovisual dirigida por Álvaro Ron y producida por Sony Music Vision, donde el músico abre las puertas de su vida personal y artística.

“Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten”, señaló el cantante sobre el proyecto que incluye más de 200 horas de rodaje y material familiar inédito.

La serie repasa su historia desde sus raíces flamencas hasta su consolidación como referente global de la música latina, con testimonios de figuras como Rosalía, Shakira, Juanes y Laura Pausini.

En paralelo, el artista presentará en Chile un repertorio que combinará clásicos como “Corazón Partío” con sus más recientes colaboraciones y canciones de su nuevo trabajo. Así, la llegada de Alejandro Sanz promete ser uno de los eventos musicales más potentes del verano 2026 en el país.

Las entradas para el regreso de Alejandro Sanz en Chille están disponibles en Ticketmaster.

