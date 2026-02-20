;

Homicidio en La Legua Emergencia: asesinan con arma cortante a extranjero en situación de calle

La PDI indaga este crimen ocurrido de madrugada en San Joaquín.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Lukas Solis

La Policía de Investigaciones indaga un homicidio con arma cortante ocurrido durante la madrugada de este viernes en la población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín.

El hecho se registró en plena vía pública, específicamente en calle Francisco Zárate, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre.

Por instrucción de la Fiscalía ECOH, personal de la Brigada de Homicidios Sur quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

En el lugar, detectives realizaron el levantamiento de evidencia, además del empadronamiento de posibles testigos, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar la dinámica exacta del ataque.

Diligencias en curso y primeras hipótesis

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que el trabajo policial se encuentra en pleno desarrollo. “En este momento, personas se encuentran levantando evidencia y también nosotros estamos fecheando el cuerpo que correspondería a una persona de sexo masculino, NN”, señaló la autoridad policial desde el sitio del suceso.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por la PDI, la víctima sería una persona de nacionalidad extranjera que se encontraba en situación de calle. Si bien aún no se ha logrado establecer su identidad, los antecedentes preliminares apuntan a que el homicidio se produjo tras una discusión registrada cerca de las seis de la mañana.

Según las primeras diligencias, este sujeto se encontraría en una discusión alrededor de las seis de la mañana y producto de las lesiones recibidas resultó muerto en este lugar”, agregó el subprefecto Briones. Las lesiones corresponderían a impactos balísticos, aunque el número de disparos y el tipo de arma utilizada aún están siendo periciados por el Laboratorio de Criminalística.

En paralelo, la Fiscalía ECOH coordina el análisis de cámaras de seguridad del sector y otras diligencias investigativas para identificar a él o los autores del homicidio. Hasta ahora no se reportan personas detenidas, mientras las autoridades mantienen el procedimiento abierto y no descartan nuevas líneas de investigación.

