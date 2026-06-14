Daniel Garnero y lo que viene para la UC: “Cuando buscas incorporar jerarquía y experiencia, es un poco más complicado”

En un ambiente de total satisfacción en la precordillera, Daniel Garnero compareció ante los medios tras una nueva e inapelable victoria de Universidad Católica.

El DT no solo aplaudió el alza futbolística de su escuadra en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, sino que aprovechó la instancia para hacer un balance al cumplirse (este lunes) exactamente un año desde su primera práctica al mando de los Cruzados.

Al ser consultado sobre su experiencia viviendo en Santiago y su proceso en el club, Garnero se mostró conmovido por el tiempo transcurrido, reconociendo que la estabilidad en el fútbol chileno actual es un bien escaso.

“Hablamos mucho entre nosotros en el cuerpo técnico y pasó un año. En nuestra profesión el fútbol es bastante ingrato. Respetar contratos, cumplir contratos es muy complicado. Perdemos dos partidos y volamos“, reflexionó con total honestidad el DT.

El estratega recordó que cuando asumió el desafío, el equipo marchaba en la séptima u octava posición: “Tenía otras alternativas que quizá podían ser mejores en lo económico o en el posicionamiento en la tabla, pero el hecho de conocer a la UC me ilusionó. Hoy, después de un año, sé que acerté en esa decisión”.

El mercado de pases y la exigencia de “jerarquía”

Con el receso a la vuelta de la esquina y los desafíos de Copa Chile, el torneo local y los octavos de final de la Copa Libertadores en el horizonte, el técnico cruzado abordó la posibilidad de sumar caras nuevas a la plantilla. Si bien se mostró abierto a potenciar el equipo, mandó un claro mensaje de exigencia a la dirigencia.

“Estamos muy contentos y muy satisfechos con el plantel (...) Lo de la incorporación, obviamente sería bueno, pero cuando buscas incorporar de jerarquía y experiencia, ya es un poco más complicado, no es tan sencillo. El tema del cupo (de extranjeros) también es un tema“, advirtió Garnero, asegurando que si no llega nadie con ese perfil, se quedará feliz con los jugadores que tiene.

La espina clavada de la Copa de la Liga

A pesar del gran presente colectiva, el brasileño reconoció que aún le da “dolor de estómago” recordar la eliminación de la Copa de la Liga tras quedar segundos con 11 puntos.

“No fuimos primeros en ese grupo por culpa nuestra. Te equivocás, te acertás... nos equivocamos en un momento que no debíamos y pusimos en riesgo la clasificación”.

Sin embargo, el DT cerró proyectando un segundo semestre donde la UC buscará ser protagonista absoluto en todos los frentes. “A mí me ilusiona cómo está el equipo, cómo se van incrementando los niveles individuales y colectivos. Tenemos tres torneos y nuestro objetivo en la Copa Chile será jugar la final”, sentenció de forma categórica.