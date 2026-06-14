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“Podría cambiar Medio Oriente”: las reacciones tras el anuncio del fin del conflicto entre Irán y EE.UU.

Las publicaciones se multiplicaron luego de que medios oficiales de distintos países confirmaran fin de las hostilidades entre ambos países.

Javiera Rivera

“Podría cambiar Medio Oriente”: las reacciones tras el anuncio del fin del conflicto entre Irán y EE.UU.

“Podría cambiar Medio Oriente”: las reacciones tras el anuncio del fin del conflicto entre Irán y EE.UU. / rarrarorro

El anuncio del fin de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos generó una rápida repercusión en redes sociales, donde usuarios y comentaristas destacaron el posible impacto que podría tener el acuerdo en Medio Oriente.

En las redes sociales, algunos calificaron el hecho como un momento “histórico” y destacaron que podría marcar un punto de inflexión para Medio Oriente tras semanas de tensión y enfrentamientos.

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Otros mensajes celebraron las condiciones informadas sobre el acuerdo, especialmente los compromisos relacionados con el programa nuclear iraní y la reapertura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial.

Las reacciones se multiplicaron después de que la televisión estatal de Irán confirmara el fin de la guerra, mientras que desde Pakistán también se difundieron mensajes confirmando el entendimiento.

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