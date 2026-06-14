;

Crimen en La Pintana: hombre de 31 años muere tras recibir múltiples disparos en plena vía pública

La víctima, que mantenía antecedentes policiales, fue atacada por al menos dos sujetos tras un altercado. La PDI trabaja para identificar a los responsables.

Juan Castillo

ECOH

ECOH

Un hombre de 31 años falleció durante la tarde de este domingo luego de ser atacado a balazos en la comuna de La Pintana, en la región Metropolitana.

La víctima, que registraba antecedentes policiales, fue trasladada por familiares a un centro asistencial tras el ataque, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

El caso es investigado por la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos equipos especializados realizaron peritajes en el lugar de los hechos para establecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría sostenido un altercado con al menos dos personas en la vía pública antes de ser atacada con armas de fuego. Los agresores efectuaron múltiples disparos, impactándolo en distintas zonas del cuerpo.

PDI busca identificar a los autores del homicidio

El subprefecto Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, entregó detalles sobre las diligencias que se desarrollan en torno al caso.

Según explicó,personal especializado concurrió hasta la comuna de La Pintana “para efectuar la investigación de un homicidio con arma de fuego de un sujeto de sexo masculino de 31 años con antecedentes policiales”.

La autoridad policial agregó que “la víctima sostuvo un altercado con al menos dos personas en la vía pública, quienes efectuaron múltiples disparos en su contra, hiriéndolo en distintas regiones del cuerpo, luego de lo cual fue trasladado por familiares hasta un centro asistencial del sector, donde falleció producto de la gravedad de sus lesiones”.

En paralelo, los detectives continúan desarrollando diversas diligencias para dar con el paradero de los involucrados. Entre ellas se encuentran el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de antecedentes recopilados durante la investigación.

En ese contexto, Lira sostuvo que “se ha logrado establecer la dinámica y se está trabajando para lograr la individualización de los imputados”, aunque hasta ahora no se han reportado personas detenidas por este hecho.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad