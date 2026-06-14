Crimen en La Pintana: hombre de 31 años muere tras recibir múltiples disparos en plena vía pública

Un hombre de 31 años falleció durante la tarde de este domingo luego de ser atacado a balazos en la comuna de La Pintana, en la región Metropolitana.

La víctima, que registraba antecedentes policiales, fue trasladada por familiares a un centro asistencial tras el ataque, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

El caso es investigado por la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos equipos especializados realizaron peritajes en el lugar de los hechos para establecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría sostenido un altercado con al menos dos personas en la vía pública antes de ser atacada con armas de fuego. Los agresores efectuaron múltiples disparos, impactándolo en distintas zonas del cuerpo.

PDI busca identificar a los autores del homicidio

El subprefecto Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, entregó detalles sobre las diligencias que se desarrollan en torno al caso.

Según explicó,personal especializado concurrió hasta la comuna de La Pintana “para efectuar la investigación de un homicidio con arma de fuego de un sujeto de sexo masculino de 31 años con antecedentes policiales”.

La autoridad policial agregó que “la víctima sostuvo un altercado con al menos dos personas en la vía pública, quienes efectuaron múltiples disparos en su contra, hiriéndolo en distintas regiones del cuerpo, luego de lo cual fue trasladado por familiares hasta un centro asistencial del sector, donde falleció producto de la gravedad de sus lesiones”.

En paralelo, los detectives continúan desarrollando diversas diligencias para dar con el paradero de los involucrados. Entre ellas se encuentran el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de antecedentes recopilados durante la investigación.

En ese contexto, Lira sostuvo que “se ha logrado establecer la dinámica y se está trabajando para lograr la individualización de los imputados”, aunque hasta ahora no se han reportado personas detenidas por este hecho.