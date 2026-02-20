Carabineros incauta contrabando de frutas avaluado en más de $30 millones en el altiplano

Un cargamento de frutas tropicales, avaluado en más de $30 millones, fue incautado por personal de Carabineros de Chile durante un patrullaje preventivo en el sector altiplánico.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del Retén Alcerreca durante la madrugada, cuando fiscalizaron un vehículo que ingresaba al país con una importante cantidad de alimentos.

Tras la revisión, se constató que la carga no contaba con documentación sanitaria ni aduanera que acreditara su origen y autorización de ingreso.

Según se informó, el conductor fue detenido por el delito de contrabando, mientras que la mercadería quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

Desde la institución señalaron que este tipo de controles busca resguardar la salud pública y evitar el ingreso irregular de productos que no cumplen con las normativas vigentes, especialmente en zonas fronterizas del norte del país.