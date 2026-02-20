;

VIDEO. Carabineros incauta contrabando de frutas avaluado en más de $30 millones en el altiplano

Desde la institución señalaron que el conductor fue detenido por el delito de contrabando.

Javiera Rivera

Un cargamento de frutas tropicales, avaluado en más de $30 millones, fue incautado por personal de Carabineros de Chile durante un patrullaje preventivo en el sector altiplánico.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del Retén Alcerreca durante la madrugada, cuando fiscalizaron un vehículo que ingresaba al país con una importante cantidad de alimentos.

Tras la revisión, se constató que la carga no contaba con documentación sanitaria ni aduanera que acreditara su origen y autorización de ingreso.

