Desarticulan banda que introducía sustancias ilícitas a cárcel en Valdivia: 7 personas detenidas
Más de 200 funcionarios participaron en operativo coordinado por PDI, Gendarmería y Fiscalía, logrando frenar el ingreso de ilícitos al recinto.
Desarticulan banda que introducía sustancias ilícitas a penal Llancahue
01:08
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La PDI de Valdivia, junto a Gendarmería de Chile y la Fiscalía SACFI de Los Ríos, desarticuló una red que introducía drogas y otros elementos al penal concesionado Llancahue mediante “pelotazos”, deteniendo a siete personas.
El subprefecto Johnny Fica afirmó: “Se está dando cuenta del resultado de un procedimiento orientado a atacar grupos criminales”.
Revisa también:
Según Fica, los anteriores “se encuentran dedicados a la internación de sustancias ilícitas hacia el interior del recinto penitenciario, particularmente en la cárcel acá en Valdivia”.
Fica destacó que “producto de este trabajo colaborativo (...) hoy día se ha logrado llevar a cabo esta segunda etapa, y logrando la detención de 7 personas, se movilizaron más de 200 funcionarios entre ambas instituciones”.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.