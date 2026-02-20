;

Desarticulan banda que introducía sustancias ilícitas a cárcel en Valdivia: 7 personas detenidas

Más de 200 funcionarios participaron en operativo coordinado por PDI, Gendarmería y Fiscalía, logrando frenar el ingreso de ilícitos al recinto.

Martín Neut

Desarticulan banda que introducía sustancias ilícitas a penal Llancahue

La PDI de Valdivia, junto a Gendarmería de Chile y la Fiscalía SACFI de Los Ríos, desarticuló una red que introducía drogas y otros elementos al penal concesionado Llancahue mediante “pelotazos”, deteniendo a siete personas.

El subprefecto Johnny Fica afirmó: “Se está dando cuenta del resultado de un procedimiento orientado a atacar grupos criminales”.

Según Fica, los anteriores “se encuentran dedicados a la internación de sustancias ilícitas hacia el interior del recinto penitenciario, particularmente en la cárcel acá en Valdivia”.

Fica destacó que “producto de este trabajo colaborativo (...) hoy día se ha logrado llevar a cabo esta segunda etapa, y logrando la detención de 7 personas, se movilizaron más de 200 funcionarios entre ambas instituciones”.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia.

