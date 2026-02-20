Detienen a vocalista de Reggaeton Boys por muerte de empresario en Quinta Normal

Durante la madrugada de este viernes, personal policial detuvo a Givens Laguerre, exintegrante del grupo musical Reggaeton Boys, en el marco de la investigación por el homicidio de un empresario ocurrido en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

La detención se concretó tras una serie de diligencias realizadas en los últimos días, que buscaban establecer la participación de distintos involucrados en el crimen.

El procedimiento fue encabezado por el OS9 de Carabineros de Chile, unidad especializada que está a cargo de las pericias y el levantamiento de antecedentes relacionados con el caso.

Según información de T13, la captura de Gievns se produjo como parte de la investigación por el asesinato del empresario, quien habría sido atacado en un hecho que las autoridades indagan como un posible sicariato.

Givens Laguerre, ex Reggaeton Boys Ampliar

Equipos policiales continúan trabajando para esclarecer la dinámica del crimen y determinar la eventual participación de más personas en el homicidio. El exintegrante del grupo musical quedó a disposición de la justicia para el correspondiente control de detención.