Detienen a vocalista de Reggaeton Boys por muerte de empresario en Quinta Normal
Givens Laguerre fue capturado durante la madrugada por personal del OS9 de Carabineros en el marco de la investigación por presunto sicariato.
Durante la madrugada de este viernes, personal policial detuvo a Givens Laguerre, exintegrante del grupo musical Reggaeton Boys, en el marco de la investigación por el homicidio de un empresario ocurrido en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.
La detención se concretó tras una serie de diligencias realizadas en los últimos días, que buscaban establecer la participación de distintos involucrados en el crimen.
Revisa también
El procedimiento fue encabezado por el OS9 de Carabineros de Chile, unidad especializada que está a cargo de las pericias y el levantamiento de antecedentes relacionados con el caso.
Según información de T13, la captura de Gievns se produjo como parte de la investigación por el asesinato del empresario, quien habría sido atacado en un hecho que las autoridades indagan como un posible sicariato.
Equipos policiales continúan trabajando para esclarecer la dinámica del crimen y determinar la eventual participación de más personas en el homicidio. El exintegrante del grupo musical quedó a disposición de la justicia para el correspondiente control de detención.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.