;

Detienen a vocalista de Reggaeton Boys por muerte de empresario en Quinta Normal

Givens Laguerre fue capturado durante la madrugada por personal del OS9 de Carabineros en el marco de la investigación por presunto sicariato.

Pablo Castillo

Detienen a vocalista de Reggaeton Boys por muerte de empresario en Quinta Normal

Durante la madrugada de este viernes, personal policial detuvo a Givens Laguerre, exintegrante del grupo musical Reggaeton Boys, en el marco de la investigación por el homicidio de un empresario ocurrido en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

La detención se concretó tras una serie de diligencias realizadas en los últimos días, que buscaban establecer la participación de distintos involucrados en el crimen.

Revisa también

El procedimiento fue encabezado por el OS9 de Carabineros de Chile, unidad especializada que está a cargo de las pericias y el levantamiento de antecedentes relacionados con el caso.

Según información de T13, la captura de Gievns se produjo como parte de la investigación por el asesinato del empresario, quien habría sido atacado en un hecho que las autoridades indagan como un posible sicariato.

ADN

Givens Laguerre, ex Reggaeton Boys

Equipos policiales continúan trabajando para esclarecer la dinámica del crimen y determinar la eventual participación de más personas en el homicidio. El exintegrante del grupo musical quedó a disposición de la justicia para el correspondiente control de detención.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad