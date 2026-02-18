“Para que nunca olvides mi cara, conch...”: condenan a exsubteniente de Carabineros por torturas y partes falsos en Estación Central

Durante este miércoles, el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al subteniente de Carabineros de Chile, Carlos Julio Leal Aqueveque, a una pena efectiva de cárcel por una serie de delitos vinculados a torturas, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y falsificación de documentos ocurridos en la 21ª Comisaría de Estación Central entre 2016 y 2018.

En un fallo unánime, el tribunal estableció que Leal incurrió de manera reiterada en abusos contra personas detenidas, muchas de ellas en procedimientos fortuitos en la vía pública. Entre las víctimas figuran un taxista, un vendedor ambulante, un lustrabotas y un pregonero del transporte público, quienes fueron acusados de delitos que posteriormente fueron desestimados por la justicia.

El tribunal condenó a Leal a una pena única de 12 años de presidio efectivo por dos delitos de tortura y tres de apremios ilegítimos simples. Además, recibió penas adicionales de 3 años y un día y 61 días de cárcel por falsificación de instrumento público y detención ilegal.

Junto con ello, quedó inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos y derechos políticos, y para desempeñar profesiones titulares durante el tiempo que dure la condena.

Golpiza a una menor tras un control policial

Uno de los episodios más graves ocurrió el 7 de noviembre de 2017, en calle Exposición, cuando dos adolescentes fueron detenidas luego de insultar a una patrulla que casi las atropella. Según acreditó la investigación, Leal trasladó a las jóvenes a una garita en la Alameda, donde agredió a una de ellas, de 16 años, tomándola del pelo y golpeando su cabeza contra una pared.

Luego, la escupió en el rostro y la insultó por su condición social, diciéndole: “ Para que nunca olvides mi cara, chuchetumadre ”. A su acompañante le propinó golpes en el rostro. Posteriormente, ambas fueron llevadas a la comisaría, donde permanecieron de rodillas, bajo amenazas e insultos.

Las jóvenes fueron formalizadas por maltrato de obra a carabineros, pero más tarde quedaron sobreseídas. Un informe del Servicio Médico Legal, basado en el Protocolo de Estambul, concluyó que la menor presentaba lesiones compatibles con golpes con objetos contundentes.

Otros funcionarios sentenciados

En la misma causa, el cabo primero Carlos Javier Soto Soto fue condenado a 5 años y un día de presidio por tortura, más 541 días por apremios ilegítimos. En tanto, el cabo segundo Camilo Alonso Vásquez Masman recibió 5 años y un día por tortura y 541 días por falsificación, penas que se dieron por cumplidas debido al tiempo que permaneció privado de libertad.

El teniente Carlos Patricio René Calderón Ortega fue condenado a 4 años de cárcel por apremios ilegítimos simples y agravados, sanción que también se consideró cumplida.

Por otra parte, el tribunal absolvió a seis funcionarios, entre ellos oficiales y suboficiales, respecto de quienes no se acreditaron responsabilidades penales, tras las acusaciones del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Otros hechos acreditados en el juicio

La sentencia también detalló una serie de procedimientos ocurridos entre 2017 y 2018 que terminaron con formalizaciones basadas en antecedentes falsos o con detenciones declaradas ilegales.

En enero de 2017, un hombre de 29 años fue detenido en el Persa de Estación Central y, pese a encontrarse esposado y bajo custodia, fue trasladado a un bus policial y luego a la 21ª Comisaría. Según la resolución, el subteniente Leal lo golpeó al interior del vehículo policial y, posteriormente, en la unidad, también lo agredió el subteniente Carlos Calderón junto a otro funcionario no identificado. Más tarde, Leal informó a la Fiscalía una versión con antecedentes falsos, lo que derivó en que el afectado fuera formalizado por maltrato de obra a carabineros con lesiones leves y amenazas de muerte, imputación que se construyó a partir de ese parte policial.

En febrero de 2017 se registraron otros dos procedimientos. En uno, tras una fiscalización de tránsito, un hombre fue llevado a audiencia por maltrato de obra a carabineros, causa que terminó con sobreseimiento definitivo.

En el otro caso, durante una fiscalización por comercio ambulante en el centro de Santiago, un hombre fue presentado ante el tribunal por una supuesta flagrancia de porte ilegal de arma blanca; la detención fue declarada ilegal, se decretó el sobreseimiento y se enviaron antecedentes al Ministerio Público por posible apremio ilegítimo. En este episodio, la resolución vinculó el procedimiento al subteniente Leal y al cabo Luis Sebastián Manzanares.

Finalmente, en diciembre de 2018, un hombre de 32 años fue detenido en la 21ª Comisaría y formalizado por maltrato animal, amenazas contra carabinero y maltrato de obra con lesiones leves. Sin embargo, el tribunal estableció que el parte policial contenía hechos manifiestamente falsos. En ese procedimiento aparecen el cabo Camilo Vásquez y nuevamente el subteniente Leal como responsables de las agresiones descritas.

Los hechos salieron a la luz en 2019, cuando una docena de funcionarios fue detenida en el marco de esta causa. Cinco de ellos quedaron inicialmente en prisión preventiva, medida que posteriormente fue revertida.